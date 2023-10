Starfield: modder ha sistemato l'inventario e l'interfaccia utente

Il modder m8r98a4f2 è già uno dei più grandi eroi di Starfield , ma non certo perché ha raggiunto pianeti mai visti prima. Semplicemente ha sistemato l' inventario e l'interfaccia utente con delle mod . Bethesda deve avere dei problemi specifici con questi aspetti dei suoi giochi, perché non passa gioco che non richieda l'intervento dei modder per sistemarli.

Le mod

StarUI Inventory rende l'inventario di Starfield più leggibile e utile

La mod StarUI Inventory rende l'inventario molti più fruibile e chiaro, trasformandolo in un elenco organizzabile in diversi modi, tanto da far risparmiare molto tempo quando si cerca di districarsi tra gli oggetti posseduti.

La mod StarUI HUD migliora enormemente l'interfaccia utente

La mod StarUI HUD, invece, va a riorganizzare l'intera interfaccia utente, dando al giocatore il controllo dei widget della stessa e aggiungendo molte informazioni utili a quelle già presenti. I widget possono essere ridimensionati, spostati, ruotati, colorati o disattivati. Di base è possibile personalizzare l'interfaccia in quasi ogni aspetto, cosa che con l'originale non è semplicemente possibile fare. Diverse anche le aggiunte interessanti, come il Loot-O-Meter, che aiuta a massimizzare il valore degli oggetti trasportati, rendendo più semplice scartare quelli il cui rapporto tra peso e valore è meno conveniente. Moltissimi anche i tweak sulle informazioni presenti, con un arricchimento generale davvero encombiale. Considerando che il gioco è uscito da circa un mese, l'opera di m8r98a4f2 è ancora più sorprendente.

Per installare le due mod, seguite le istruzioni fornite dal modder. Volendo potete aiutarvi anche con Vortex, il tool di Nexus Mods.