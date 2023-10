Forza Motorsport, data d'uscita e orari di sblocco ufficiali annunciati da Turn 10

Forza Motorsport è ormai molto vicino e Turn 10 ha ribadito la data d'uscita e anche gli orari di sblocco ufficiali previsti per la sua nuova simulazione di guida, con una comoda mappa che mostra gli orari locali a seconda delle aree geografiche.

Ricordiamo che Forza Motorsport consente un accesso anticipato di 5 giorni rispetto al lancio standard nel caso in cui si acquisti l'upgrade alla Premium Edition o il bundle Premium. In questo caso, il gioco è accessibile a partire dal 5 ottobre, altrimenti nella data d'uscita standard che è il 10 ottobre 2023, anche direttamente all'interno del catalogo di Xbox Game Pass.



In entrambi i casi, l'orario resta lo stesso. Per quanto riguarda l'Italia, lo sblocco è previsto alle ore 12:01 AM del 5 o del 10 ottobre 2023, ovvero un minuto dopo la mezzanotte tra il 4 e il 5 ottobre nel caso si abbia l'accesso anticipato o tra il 9 e il 10 ottobre nei casi standard.

Gli orari valgono per l'Xbox Store, mentre su Steam tutti gli orari sono unificati alle ore 12:01 AM EDT, che corrispondono alle 6:00 del mattino in Italia, del 5 o del 10 ottobre 2023.