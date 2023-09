Forza Motorsport, performance e risoluzione su Xbox: ray tracing confermato

A queste si aggiunge la modalità " Car Theater ", che in una sorta di ForzaVista consente di vedere auto e sequenze a 30 fps, 4K e ray tracing totale. La differenza con quanto riferito in precedenza è che la risoluzione sembra dinamica in tutte le modalità, evidentemente con target differenti in termini di qualità e dettaglio.

Per quanto riguarda Xbox Series X, le modalità grafiche sono sostanzialmente quelle riferite in precedenza da Klobrille.

C'è peraltro la conferma che il ray tracing è presente durante il gameplay, dunque non è aggiunto solo nella modalità replay, così come era stato riferito fin dall'inizio da Turn 10.

Avevamo già riferito che Forza Motorsport avrà 3 modalità grafiche su Xbox Series X , ma in questo caso dall' analisi di DF emergono le tabelle riportate qui sotto che vanno più nel dettaglio, spiegando le differenze più specifiche tra le varie modalità e aggiungendo informazioni precise anche per quanto riguarda Xbox Series S.

Forza Motorsport: le modalità grafiche della versione Xbox Series S

Il ray tracing riguarda auto e tracciati, ed è totale su tutti gli elementi in questione solo nella modalità Qualità Grafica e nel Car Theater, mentre nella modalità Performance RT viene attuata una via di mezzo con Ray Tracing applicato sulle auto ma non sui tracciati.

Il sistema di global illumination, che sembra essere derivato da quello elaborato da Playground Games per Forza Horizon 5, è dunque differente nel caso in cui si adotti il ray tracing sui tracciati o meno.

Per quanto riguarda Xbox Series S, Turn 10 ha dovuto fare una maggiore quantità di compromessi. In particolare, come dimostra la tabella, la risoluzione target è più bassa e sono presenti sostanzialmente due sole modalità per il gioco:

Performance a 60 fps e 1080p

Quality a 30 fps e 1440p

In tutti i casi la versione Xbox Series S non ha il ray tracing attivo in partita, ma solo nelle opzioni Cinematics, Homespace e Car Theater. Le tabelle spiegano poi anche i differenti tipi di tecniche per Ambient Occlusion e illuminazione globale.