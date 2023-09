Forza Motorsport: 3 modalità grafiche tra performance, risoluzione e ray tracing

Per tanti dettagli sul gioco in questione vi rimandiamo al nostro provato di Forza Motorsport pubblicato proprio in questi minuti su Multiplayer.it, mentre per quanto riguarda le modalità grafiche ci riferiamo a quanto riportato da Klobrille, noto insider vicino al mondo Xbox.

Miglioramenti anche sul fronte IA e fisica

Non è chiaro quale sia invece la situazione per quanto riguarda Xbox Series S: secondo alcuni report, c'è la possibilità che sulla console non sia previsto il ray tracing, con modalità risoluzione dinamica a 60 fps e qualità grafica a 30 fps ma sempre senza ray tracing, tuttavia su questo attendiamo eventuali conferme.



In generale, varie prove hanno confermato i netti miglioramenti percepibili per quanto riguarda l'intelligenza artificiale e la gestione della fisica, oltre a diversi progressi sul fronte della grafica in particolare per quanto riguarda gli elementi dello scenario in 3D.