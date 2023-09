Nintendo Switch 2, gli ultimi rumor sono entusiasmanti: quanto la state aspettando?

Nintendo Switch 2 sta facendo parecchio discutere nelle ultime settimane per via di alcuni entusiasmanti rumor riguardanti le possibili caratteristiche tecniche della console, emersi dopo la vociferata presentazione a porte chiuse alla Gamescom 2023. Ebbene, quanto la state aspettando?

Se ricordate, un paio di mesi fa vi abbiamo chiesto come vorreste che fosse Nintendo Switch 2, e dalla discussione sono emersi alcuni elementi sostanzialmente condivisi: retrocompatibilità migliorativa, schermo OLED e una maggiore attenzione all'ergonomia per quanto concerne i controlli.

Il primo punto lo diamo praticamente per scontato: sulla falsariga di Sony e Microsoft, anche Nintendo doterà senz'altro la sua prossima console della piena compatibilità con la ricca ludoteca di Switch, migliorando le prestazioni dei giochi tramite un aumento della risoluzione e del frame rate.

Parliamo di upgrade che, in maniera simile a quelli di Xbox Series X, in teoria non dovrebbero richiedere lavoro extra da parte degli sviluppatori, ma che avrebbero l'entusiasmante vantaggio di poter rilanciare la line-up di Nintendo Switch in una versione rinnovata sul piano tecnico, priva delle incertezze e delle limitazioni a cui questa piattaforma ci ha abituato.

Lo schermo OLED è anch'esso una feature che tendiamo a dare per scontata immaginando Nintendo Switch 2, non fosse altro per il fatto che l'ultimo modello della console ne è dotato e qualsiasi altra soluzione rappresenterebbe un passo indietro anche in termini comunicativi per l'azienda nipponica.

Questa tecnologia consentirebbe di elevare il gioco in portabilità e valorizzare ulteriormente le capacità grafiche del sistema, grazie al contrasto perfetto e a un'eccellente resa dei colori. Certo, si tratta al contempo di un componente capace di far lievitare il prezzo di vendita e gli ultimi rumor non lo menzionano: vedremo come andranno le cose.

Infine l'ergonomia: a noi piacerebbero dei Joy-Con simmetrici, con lo stick analogico posizionato in alto così da consentire la distensione del pollice destro anche in portabilità, ma in generale c'è senz'altro del lavoro da fare in quest'ambito e siamo ragionevolmente convinti che i progettisti Nintendo abbiano già affrontato la questione.