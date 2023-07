Nintendo Switch 2: come vorreste che fosse la nuova console ibrida?

Numeri che non ti aspetteresti da una piattaforma alla fine del suo ciclo vitale, specie in assenza di particolari tagli di prezzo , strategia quest'ultima che non è mai stata nelle corde di Nintendo, diciamo così.

I tempi sono maturi, dicevamo, ma pare che gli utenti non se ne siano resi conto: Switch ha totalizzato vendite per 380.000 unità a giugno 2023 in Giappone , facendo segnare un +68% su base annua e vivendo il suo miglior giugno nipponico di sempre , mentre la conta a livello mondiale ha raggiunto quota 125,62 milioni di unità .

Si tratta di tempistiche perfettamente plausibili , se consideriamo che l'originale Nintendo Switch ha fatto il proprio debutto nei negozi più di sei anni fa , il 3 marzo 2017 per la precisione, per poi vedere l'arrivo di ben due versioni differenti: Nintendo Switch Lite nel 2019, Nintendo Switch modello OLED nel 2021.

Come vorremmo Nintendo Switch 2

Nintendo Switch UP, il concept immaginato alcuni anni fa da Olivier Raymond

La situazione è dunque anomala, il successo pare inarrestabile e proprio questo aspetto conferma uno dei punti fondamentali di Nintendo Switch 2: una retrocompatibilità piena, completa e, siamo sicuri, migliorata.

Ci aspettiamo (e desideriamo ardentemente) che la nuova console possa far girare gli attuali giochi con risoluzione e frame rate aumentati: lo stesso concetto applicato da Microsoft a Xbox Series X|S, ma che nel caso del catalogo di Nintendo Switch basterebbe da solo come system seller.

Nintendo Switch 2 avrà una potenza simile a PS4 e Xbox One? Per un handheld va benissimo, a maggior ragione se la partnership con NVIDIA consentirà di supportare il DLSS e ottenere in questo modo prestazioni sostanzialmente più solide rispetto a ciò a cui siamo stati abituati.

Infine una preghiera personale ai designer della casa di Kyoto: rimettete gli stick analogici simmetrici, come sul GamePad di Wii U: in assenza dello spessore di un controller, consentono di tenere la console in mano e usare il pollice destro in maniera naturale, senza doverlo arricciare come fosse un uncino.

Ecco, a noi queste caratteristiche basterebbero per giustificare tranquillamente un acquisto al day one. Voi invece come la pensate? Come dovrebbe essere Nintendo Switch 2? Parliamone.

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.