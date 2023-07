Assassin's Creed Mirage, un trailer svela dettagli su combattimenti e personalizzazione

Viene spiegato che in Assassin's Creed Mirage la progressione è lineare e legata alla trama. Completando le missioni principali e secondarie si sale di grado all'interno della Confraternita, il che permette di sbloccare ulteriori incarichi, completi e strumenti del mestiere. A tal proposito, Basim può contare su una serie di gadget che può potenziare e personalizzare per diventare ancora più efficace e letale come assassino.

Nel filmato il team di sviluppo afferma che Mirage avrà una trama forte e all'altezza di Basim, in grado di sorprendere i giocatori, regalando loro un'avventura memorabile. Viene precisato che si tratta di una storia a parte e che Assassin's Creed Mirage può essere giocato da chiunque, anche da chi non conosciuto il personaggio all'interno di Assassin's Creed Valhalla. Detto questo, i fan di vecchia data più attenti ai particolari potranno notare dettagli nascosti, citazioni e rimandi alla saga .

Combattimenti e personalizzazione

Visto che anche l'occhio vuole la sua parte, nel gioco saranno disponibili numerosi completi che i giocatori potranno scegliere in base ai loro gusti. Inoltre, come in Assassin's Creed 2 e Brotherhood, sarà possibile utilizzare delle tinte per modificare il colore dell'abbigliamento.

Il team di sviluppo ha aggiunto che per Assassin's Creed Mirage sono state realizzate nuove mosse di combattimento e meccaniche. Come Altair, anche il protagonista di Mirage combatte principalmente usando spada e pugnale e potrà sfruttare la "Prontezza dell'Assassino" per rallentare il tempo e compere dei rapidi assassinii in serie.

Gli sviluppatori affermano che Assassin's Creed Mirage offrirà un sistema di combattimento più intuitivo, ma allo stesso tempo in grado di porre sfide maggiori e rischi più alti, con i giocatori che dovranno ponderare bene ogni loro mossa e sfruttare a proprio vantaggio gli strumenti a disposizione per cavarsi d'impaccio dalle situazioni più complicate.

Vi ricordiamo che Assassin's Creed Mirage sarà disponibile dal 12 ottobre 2023 per PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Amazon Luna.