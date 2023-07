Diablo 4, polemiche per un cartellone pubblicitario: offende i cristiani e spaventa i bambini

Un cartellone pubblicitario di Diablo 4, ha dato vita a numerose polemiche sterili e un reclamo ufficiale inviato alla Australian ADS Standard Community, che fortunatamente ha deciso di respingerlo. Il motivo? A quanto pare offenderebbe i cristiani e spaventerebbe i bambini, tra le altre cose.

La pubblicità in questione, come potrete vedere nell'immagine in testa alla notizia, è un cartellone che raffigura il demone Lilith, la data di uscita del gioco e la frase "Benvenuta all'inferno, Melbourne". Insomma, nulla di particolarmente scabroso o spinto.

Eppure, come segnalato dal giornalista Josh Taylor, nel reclamo inviato alle autorità parla di "incitamento al male e al satanismo". Per non parlare degli incubi causati ai bambini. Perché nessuno pensa ai bambini?

"Le parole [Benvenuta all'inferno, Melbourne] che fanno parte della pubblicità di questo gioco e l'immagine di un diavolo sono offensive per me in quanto cristiano. L'immagine è anche inappropriata per i miei figli e ha già provocato loro degli incubi", spiega una delle persone che hanno sottoscritto il reclamo.

"Ritengo inopportuno mostrare un contenuto così disgustoso e inquietante su un cartellone pubblicitario dove i bambini lo vedono quotidianamente. Non ha alcun contesto e come adulto di 43 anni l'ho trovato inquietante".

C'è anche chi afferma che la pubblicità farebbe riaffiorare i ricordi dell'"inferno" vissuto durante il Covid-19.

"È spaventoso per i bambini che lo vedono, ma anche da adulto mi ha riportato alla mente l'inferno dei due anni di chiusura di Melbourne. Il linguaggio e le parole usate non sono necessarie per far passare il messaggio sulla pubblicazione di questo gioco".