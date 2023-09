Nintendo Switch 2 riesce a far girare la demo Matrix Awakens in UE5, per un rumor

Nintendo Switch 2 è in grado di far girare la demo di Matrix Awakens in Unreal Engine 5: a sostenerlo sono alcune fonti vicine a VGC, che hanno confermato la presenza della nuova console della casa giapponese alla Gamescom 2023.

Come riportato poco fa, Eurogamer sostiene che Nintendo Switch 2 sia stata mostrata in segreto alla fiera di Colonia, con alcune demo fra cui una versione migliorata di The Legend of Zelda: Breath of the Wild sotto il profilo della risoluzione e del frame rate.

Ebbene, VGC non solo conferma queste voci, ma ha aggiunto che Nintendo Switch 2 è in grado di far girare la pesante e spettacolare demo di Matrix Awakens utilizzando specifiche ottimizzate, ray tracing e la tecnologia DLSS di NVIDIA.