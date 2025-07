King starebbe rimpiazzando il personale licenziato da Microsoft con strumenti IA da loro progettati

Secondo quanto riportato da MobileGamer.biz, King - lo studio dietro Candy Crush e molti altri titoli mobile - starebbe rimpiazzando parte del personale recentemente licenziato con strumenti di intelligenza artificiale sviluppati dagli stessi lavoratori ora allontanati.

Come forse saprete, all'inizio del mese Microsoft ha annunciato un'ondata di licenziamenti che ha coinvolto circa 9.000 dipendenti, tra cui, secondo Bloomberg, almeno 200 sviluppatori di King. Il report di MobileGamer.biz include testimonianze di ex dipendenti che denunciano come molti dei posti tagliati verranno sostituiti da tool basati sull'intelligenza artificiale progettati e addestrati proprio dal personale licenziato.