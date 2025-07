Tre giochi lasceranno il catalogo di PC e Xbox Game Pass a fine luglio, tra cui Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Assieme alle novità previste per la seconda metà del mese, Microsoft ha annunciato i giochi destinati a lasciare il catalogo di PC e Xbox Game Pass il prossimo 31 luglio.

Fortunatamente, questa volta si tratta di soli tre titoli, ma tra questi c'è anche l'apprezzato Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, la nuova IP targata Capcom caratterizzata da un gameplay action-strategico e l'affascinante stile visivo ispirato al folklore giapponese. Gli altri due giochi in uscita sono il MOBA Gigantic e l'action roguelike con protagonista una rapa Turnip Boy Robs a Bank.