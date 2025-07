Il gioco italiano Wheels of Aurelia verrà rimosso dall'App Store perché “obsoleto”, ma i motivi fanno discutere

Il gioco resterà disponibile su iOS fino al 25 luglio 2025 a questo indirizzo , e il team ha scelto di renderlo gratuito fino alla rimozione . Se non lo avete ancora giocato, è un titolo che vale la pena recuperare, come spiegato nella nostra recensione di Wheels of Aurelia .

Il team italiano di Santa Ragione ha annunciato sui social che l'avventura narrativa Wheels of Aurelia verrà rimossa dall'App Store , perché considerata "obsoleta" secondo le politiche di Apple . Una motivazione che solleva dubbi e discussioni, soprattutto per quanto riguarda i criteri utilizzati dalla casa di Cupertino.

La preservazione dei videogiochi non pare contemplata dall'App Store

Come spiegato dallo studio, stando alle proprio politiche Apple può notificare la rimozione di una app che "non è stata aggiornata negli ultimi tre anni o ha fallito nel raggiungere una soglia minima di download - il che significa che l'app non è stata scaricata per nulla o un numero estremamente basso di volte nell'arco di 12 mesi".

In pratica il problema di queste politiche è che non tengono conto di un gioco fatto e finito come Wheel of Aurealia, che di certo non ha bisogno di aggiornamenti essendo stato pubblicato nel 2017, mentre utilizza metriche arbitrarie come il numero di download, che per l'appunto per un gioco pubblicato otto anni fa inevitabilmente sono bassi. In sostanza, si tratta di regole che vanno contro la preservazione dei videogiochi.

"Annunciamo con profonda delusione che il nostro gioco narrativo pluripremiato, Wheels of Aurelia, verrà presto rimosso dall'App Store di Apple a seguito della recente decisione dell'azienda di escludere il titolo dal catalogo", recita il messaggio di Santa Ragione.

"Nonostante numerosi appelli e sinceri tentativi di ottenere chiarimenti, Apple non ha fornito una giustificazione chiara per questa rimozione, citando unicamente la propria politica di eliminare le app considerate 'obsolete' o 'datate', nonostante il gioco sia perfettamente funzionante e conforme agli standard tecnici attuali."

"Riteniamo fermamente che rimuovere opere artistiche pienamente funzionanti solo a causa della scarsa frequenza degli aggiornamenti comprometta il valore e la sostenibilità del videogioco come prodotto culturale e artistico. Come accade con libri, film e album musicali, anche i videogiochi rappresentano opere creative complete che non richiedono necessariamente aggiornamenti continui al di là della normale manutenzione tecnica."

"Per gli studi indipendenti, aggiornamenti imposti e non necessari rappresentano un onere economico significativo, che incide negativamente sulla capacità di mantenere i progetti esistenti e di avviare nuove iniziative creative. Inoltre, la posizione dominante di Apple nella distribuzione digitale rende queste pratiche particolarmente problematiche, rafforzando l'importanza di ecosistemi diversificati. Accogliamo con favore le recenti normative dell'Unione Europea volte a prevenire comportamenti monopolistici, promuovendo maggiore equità e pluralismo nel mercato digitale."