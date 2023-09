King's Bounty 2 è disponibile anche per PS5 e Xbox Series X/S

Le versioni per le console di ultima generazione godono di risoluzione 4K dinamica (solo su Xbox Series X e PlayStation 5), 60 FPS, caricamento rapido e prestazioni migliorate. Per festeggiare è stato pubblicato un nuovo trailer, relativo a queste versioni.

Fulqrum Publishing e Prime Matter hanno annunciato che King's Bounty 2 è da oggi disponibile anche per PS5 e Xbox Series X/S in edizione nativa. Prima si poteva comunque giocare sulle due console in retrocompatibilità.

King's Bounty 2 di ultima generazione

Vediamo la storia del gioco: "Nostria, avvolta nell'oscurità, è sull'orlo del caos. Intrighi, atti di sabotaggio e arti oscure si diffondono come una malattia, gettando un'ombra cupa su tutto il paese. Le contee, stanche delle difficoltà, gridano all'unisono per l'indipendenza. Banditi vagano impuniti per le strade, mentre leggende ancestrali parlano di un potere inarrestabile noto come la Blight, che emerge da un sussurro nell'oscurità. Il vecchio re Claudius è stato avvelenato e il regno è privo di guida. Suo figlio, il principe Adrian, si trova a combattere per unire le terre dilaniate, mentre il suo potere e la sua fede vengono costantemente messi alla prova. Ma forse, in mezzo a questa disperazione, il regno troverà il suo salvatore, la sua ultima speranza.

Le versioni PS5 e Xbox Series X/S di King's Bounty II sono completamente gratuite per chi già possiede le versioni PS4 e Xbox One. Naturalmente l'aggiornamento è disponibile per famiglie di console.

Se vi interessa saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di King's Bounty 2, relativa alla versione PC.