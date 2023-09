Starfield gira male su PC? Todd Howard dice che dovete aggiornare l'hardware

Ebbene, se riscontrate problemi prestazionali la colpa non è di Bethesda, ha detto Todd Howard nel corso di un'intervista con Bloomberg: magari dovete aggiornare l'hardware , perché l'ottimizzazione non ha nulla che non vada.

Si è parlato finora molto bene di Starfield , ma non c'è dubbio che la versione PC del gioco risulti parecchio pesante anche per le configurazioni di fascia alta, che devono per forza di cose ricorrere all'FSR per ottenere prestazioni adeguate.

Le parole di Todd Howard

"Perché non avete ottimizzato questo gioco per PC?" "Lo abbiamo fatto", ha detto Howard. "Gira alla grande, è un gioco per PC next-gen e abbiamo spinto la tecnologia al limite, quindi magari avrete bisogno di aggiornare la vostra configurazione per questo titolo ma offre tante cose e i fan stanno rispondendo in maniera entusiastica."

Sarà per questo che si sta facendo a gara a scaricare la mod gratuita per il DLSS 3 in Starfield?