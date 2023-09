Nintendo Switch 2 è stata mostrata in segreto alla Gamescom 2023, dice Eurogamer

Secondo quanto riferito da Eurogamer, che avrebbe ottenuto le informazioni da fonti interne non meglio specificate, sembra che in una sezione privata della fiera, a porte chiuse, Nintendo abbia effettuato una presentazione di Nintendo Switch 2 ad alcuni sviluppatori.

Al pubblico, Nintendo ha mostrato i giochi già annunciati, peraltro con una presenza non proprio massiccia nel corso della fiera: protagonisti sono stati soprattutto Pikmin 4 e Mario Kart 8 Deluxe , oltre ad alcune novità, ma a quanto pare le grandi novità sono andate in scena a porte chiuse , dedicate agli addetti ai lavori.

Secondo quanto riferito da Eurogamer.net, che non specifica però la fonte della notizia, sembra che Nintendo Switch 2 sia stata mostrata in segreto nel corso della Gamescom 2023 agli sviluppatori , forse nella forma di nuovi kit di sviluppo.

Demo tecnica con Zelda potenziato?

The Legend of Zelda: Breath of the Wild in versione "potenziata" sarebbe stata una demo tecnica mostrata

Questa sarebbe avvenuta anche attraverso alcune demo tecniche, sviluppate per mostrare le nuove caratteristiche della console. Secondo queste voci, sembra che sia stata mostrata una versione di The Legend of Zelda: Breath of the Wild specificamente studiata per sfruttare al meglio la maggiore potenza della nuova console in forma di demo tecnica.

Non possiamo confermare l'informazione in questione, ma è piuttosto verosimile che Nintendo abbia iniziato a mostrare o diffondere quantomeno i primi kit di sviluppo su una nuova console, considerando come si stiano addensando le voci su un possibile lancio previsto nel 2024.

Resta tutto molto misterioso, a partire dalla natura della macchina: sarà un'altra console ibrida, come una sorta di Nintendo Switch 2 o qualcosa di diverso? Considerando il successo di Switch, è probabile che Nintendo abbia intenzione di seguire la medesima strada, magari con una macchina retrocompatibile con la precedente, ma al momento si tratta solo di speculazioni. Nel frattempo, proseguono le voci su un possibile Nintendo Direct di settembre 2023, nonostante si sia da poco svolto quello dedicato a Super Mario Bros. Wonder.