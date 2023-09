Respawn sta lavorando a dei progetti davvero entusiasmanti, secondo il CEO di Electronic Arts

Respawn, una storia di successo

Star Wars Jedi: Survivor è uno dei giochi di Respawn

Electronic Arts ha acquisito Respawn Entertainment nel 2017, pagandola 455 milioni di dollari. Un vero affare per l'editore, considerando le sue performance, come ammesso da Wilson stesso:

"Non abbiamo effettuato molte acquisizioni, ma solo alcune. Respawn, naturalmente, è stata forse una delle acquisizioni più incredibili mai realizzate nell'industria. Sono un team incredibile e hanno creato un valore incredibile per noi, per i nostri azionisti e certamente per le comunità globali di giocatori di Apex e della serie Jedi. Come potete immagianre, ci sono altre cose lavorazione presso Respawn di cui siamo davvero entusiasti, di cui non parleremo ma di cui siamo eccitati, data la qualità del team."

Di cosa potrebbe trattarsi? A maggio Vince Zampella, il boss di Respawn, aveva parlato della realizzazione di una nuova proprietà intellettuale. Inoltre potrebbe essere il lavorazione un nuovo Star Wars Jedi, considerando che è in programma di farne una trilogia. Ci dovrebbero inoltre essere altri due giochi di Star Wars in lavorazione, uno diretto da Peter Hirschmann, veterano di LucasArts e autore della serie Medal of Honor. Il secondo dovrebbe essere un gioco strategico, realizzato in collaborazione con Bit Reactor.