Nintendo Direct di settembre 2023: delle date potenziali da un noto insider

Continuano a intensificarsi le voci di corridoio su un possibile nuovo Nintendo Direct per il mese di settembre. In particolare in queste ore è arrivata un'ulteriore soffiata da parte del portale Universo Nintendo, che ha condiviso delle potenziali date per il prossimo showcase della grande N, che pare potrebbe svolgersi la prossima settimana.

Nello specifico, stando alle fonti "anonime e affidabili" del sito portoghese il prossimo Direct si svolgerà tra l'11 e il 15 settembre.

Si tratta naturalmente di un'informazione non ufficiale e come tale va trattata, tuttavia è bene ricordare che Universo Nintendo in passato ha azzeccato più di una soffiata, ad esempio ha anticipato correttamente il Direct che si è svolto lo scorso giugno.