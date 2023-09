Sea of Stars: oltre 250.000 copie vendute nella prima settimana

Sea of Stars ha raggiunto e superato quota 250.000 copie vendute nella prima settimana dal lancio, che è avvenuto lo scorso 29 agosto su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

La conferma è arrivata dal team di Sabotage Studio tramite un post su X, dove per l'occasione ha ringraziato anche i giocatori.

Di per sé 250.000 copie potrebbero non sembrare un risultato strabiliante, ma è bene tenere in considerazione che parliamo di un gioco indipendente e appartenente a un genere relativamente di nicchia, ovvero parliamo di un GDR ispirato a classici giapponesi come Chrono Trigger e i vecchi Final Fantasy.

Inoltre, il numero complessivo di utenti che ci stanno giocando è probabilmente molto superiore, dato che Sea of Stars è incluso sin dal lancio all'interno del catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium e Game Pass.