Sea of Stars, DLC riconfermato ufficialmente: una parte del team lavora però a un nuovo progetto

Thierry Boulanger, director del gioco Sea of Stars, ha rivelato che lo studio sta attualmente lavorando a un DLC per il JRPG, che ricordiamo è stato da poco pubblicato. Parlando a Radio Canada, Boulanger ha dichiarato che lo studio è stato diviso in due gruppi: uno che sta lavorando a un nuovo progetto e l'altro, più piccolo, che si sta occupando del DLC per Sea of Stars.

Bisogna ricorda che lo studio di Sea of Stars aveva già rivelato che avrebbe realizzato dei DLC per il gioco come uno degli obiettivi di Kickstarter quando il titolo era ancora in fase di crowdfunding nel 2020. Secondo un vecchio aggiornamento sulla pagina Kickstarter di Sea of Stars, lo studio ha intitolato il DLC Throes of the Watchmaker e lo ha definito come una "avventura secondaria completa", con l'obiettivo di "approfondire ancora di più il mondo di Sea of Stars e fornire ulteriori informazioni sulla narrazione che caratterizza tutti i nostri giochi."

Non sappiamo se vi siano stati dei cambiamenti, ma per il momento possiamo confermare ufficialmente che il team rispetterà le proprie promesse e svilupperà il DLC. Non abbiamo inoltre dettagli sulla data di uscita e sul prezzo di tale contenuto.