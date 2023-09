The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, nessun DLC in programma, Aonuma pensa a nuovi progetti

A quanto pare il team capitanato da Eiji Aonuma non sta lavorando a nessun DLC per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, almeno per il momento e in base a quanto riferito dal producer in un'intervista con Famitsu (tradotta da Insider Gaming).

La notizia potrebbe far storcere il naso a tutti quei giocatori che desiderano nuovi contenuti per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in maniera simile a quanto visto con il supporto post lancio di Breath of the Wild, che come forse ricorderete era stato espanso dopo il lancio con i DLC "Le Prove Leggendarie" e "La Ballata dei Campioni".

Aounuma spiega di aver già realizzato tutto il possibile nel gioco base e che dunque per questo motivo al momento non è in programma alcun contenuto aggiuntivo.

"Non ci sono piani per pubblicare contenuti aggiuntivi in questo momento... sento di aver fatto tutto il possibile per creare giochi in quel mondo", ha detto Aonuma.