Diablo 4 riceverà delle espansioni a cadenza annuale per molto tempo

Blizzard ha confermato che intende supportare Diablo 4 a lungo sia tramite le Stagioni che con delle vere e proprie espansioni che verranno pubblicate a cadenza annuale.

Questo dettaglio è arrivato da un'intervista concessa da Rod Fergusson, il general manager della serie, a Dexerto, in cui promette un supporto duraturo per Diablo 4 rappresentato da stagioni trimestrali ed espansioni annuali.

"Quando si guarda al lancio del gioco e a questa prima stagione, la consideriamo come una base su cui costruire per il futuro. Quindi, mentre guardiamo alle nostre stagioni trimestrali e alle nostre espansioni annuali, questi sono gli aspetti su cui ci stiamo concentrando per il nostro modello live-service", ha detto Fergusson.

"Abbiamo dei piani. Abbiamo trame che vanno ben oltre il futuro. Stiamo sempre facendo un salto in avanti nelle stagioni e nelle espansioni, quindi è qualcosa che faremo per molto tempo. Siamo entusiasti."

"Quando guardiamo al passato ci rendiamo subito conto che sono passati 11 anni tra Diablo 3 e Diablo 4, ci sentiamo come se non fossimo all'altezza dei nostri giocatori, della nostra community e di ciò che meritano. È qualcosa che stiamo correggendo in Diablo 4 con le nostre stagioni ed espansioni".