Diablo 4: Stagione 2, Season of Blood, annunciata con data d'uscita e trailer

Anche Diablo 4 era presente all'Opening Night Live della Gamescom 2023 con un trailer che ha presentato la Stagione del Sangue, la nuova stagione in arrivo questo autunno con data d'uscita fissata per il 17 ottobre 2023.

Rod Fergusson di Blizzard e l'attrice Gemma Chan hanno presentato il prossimo arrivo della Stagione 2 di Diablo 4, ovvero la Season of Blood, che arriverà con l'autunno alla conclusione della Stagione 1, quella degli Abietti, attualmente in corso all'interno dell'action RPG hack and slash.

A dire il vero, la Stagione 1 è iniziata da poco, lanciata il mese scorso, dunque è chiaro come Blizzard abbia un ruolino di marcia piuttosto pieno per Diablo 4.