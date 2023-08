Alan Wake 2 mostrato con un nuovo gameplay trailer alla Gamescom 2023

L'Opening Night Live della Gamescom 2023 si è chiuso in bellezza con un nuovo trailer che mostra un mix con sequenze di gameplay e live action dell'atteso Alan Wake 2, che potrete visualizzare nel player sottostante.

In passato abbiamo visto in azione Saga Anderson, uno dei due protagonisti della nuova avventura di Remedy, mentre stavolta il filmato è incentrato maggiormente su Alan Wake, che è rimasto intrappolato per lungo tempo in una oscura realtà parallela, nota come il "Luogo Buio". Un nome, tutto un programma, e infatti come potete immaginare lo sfortunato scrittore dovrà fare i conti con numerosi pericoli in questa ambientazione da incubo.

Vi ricordiamo che Alan Wake 2 sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 27 ottobre 2023, quindi con alcuni giorni di ritardo rispetto alla di lancio indicata in precedenza.

L'Opening Night Live è l'evento inaugurale della Gamescom, la fiera dei videogiochi più rilevante d'Europa che ha luogo a Colonia, ed è organizzato e presentato da Geoff Keighley, il realizzatore dei The Game Awards. Durante l'evento vengono presentati nuovi giochi e tanti trailer e gameplay esclusivi dei titoli in arrivo nei negozi. Noi di Multiplayer.it abbiamo seguito l'evento con grande attenzione e abbiamo riportato tutte le novità presentate sulle nostre pagine.