Dustborn: primo trailer di gameplay dalla Gamescom 2023

In occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2023 è stato mostrato il primo trailer di gameplay di Dustborn, un gioco d'azione e avventura per giocatore singolo che sembra particolarmente curato dal punto di vista stilistico. Vediamo il filmato:

In Dustborn il giocatore vestirà i panni dell'artista della truffa Pax, che ha la capacità di trasformare il linguaggio in un'arma. In cerca di una nuova vita e di una via d'uscita, Pax è stata ingaggiata per trasportare un importante pacchetto da Pacifica a Nova Scotia, passando per la Repubblica Americana controllata da Justice. Il tutto si tradurrà in un lungo viaggio in auto, per un'avventura on the road in cui i nemici sono dei robot e i compagni d'avventura dispongono tutti di poteri speciali.

L'uscita di Dustborn è prevista per il 2024, in data ancora da destinarsi, su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5.