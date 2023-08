The Game Awards, annunciata la data dell'evento di dicembre 2023

The Game Awards, la celebrazione annuale di fine anno dell'industria dei videogiochi, ha annunciato oggi i primi dettagli del suo decimo show annuale, che sarà trasmesso in diretta streaming dal Peacock Theater (ex Microsoft Theater) di Los Angeles giovedì 7 dicembre 2023.

L'organizzatore spiega: "Sin dalla sua nascita nel 2014, The Game Awards ha puntato esclusivamente sullo streaming digitale in diretta come il modo migliore per raggiungere gli appassionati di videogiochi di tutto il mondo. Anche quest'anno lo spettacolo sarà trasmesso gratuitamente su oltre 30 piattaforme video digitali, tra cui Twitch, YouTube, Steam, X (precedentemente noto come Twitter), Facebook, TikTok Live e molte altre che verranno annunciate. Lo scorso anno lo show ha registrato un record di 103 milioni di livestream globali, rendendo i The Game Awards uno dei più grandi eventi livestream al mondo."

"I The Game Awards 2022 hanno ulteriormente ridotto il divario tra i giochi e Hollywood con l'introduzione della categoria "Miglior adattamento" assegnata a Fortiche, Riot Games e alla serie animata di Netflix, Arcane: League of Legends. Inoltre, lo scorso anno lo show ha fatto debuttare in anteprima mondiale la prima clip del film Super Mario Bros. Movie, introdotta dall'attore Keegan Michael-Key, e ha accolto le star di The Last Of Us Pedro Pascal, Bella Ramsey, Troy Baker e Ashley Johnson per presentare uno dei premi della serata."