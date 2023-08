Ara History Untold, il primo trailer gameplay dell'esclusiva Microsoft dall'Opening Night Live

Negli ultimi minuti dell'Opening Night Live della Gamescom 2023 abbiamo avuto la possibilità di vedere Ara History Untold, previsto per PC e Xbox Series X|S. È in arrivo nel 2024.

Si tratta di un gioco strategico 4X che permette di evolvere la propria civiltà creando la propria storia alternativa del mondo. Avremo ovviamente la possibilità di seguire diversi approcci evolutivi, puntando sull'espansione culturale o militare.

Avremo accesso a mappe dinamiche con paesaggi sconfinati: potremo esplorare foreste tropicali, deserti sabbiosi, mari e non solo. Man mano che le civiltà crescono, le varie regioni saranno sempre più vive e vedremo i nostri cittadini polare il mondo e reagire in modo dinamico agli eventi su larga scala, soprattutto a quelli più importanti come la guerra, le carestie e l'arrivo di nuove ricchezze.

Potremo vestire anche i panni di figure note della storia terrestre: potremo diventare la regina Nefertiti dell'antico Egitto, oppure la poetessa Saffo dei Greci o George Washington degli Stati Uniti d'America. Ci saranno tanti popoli, nazioni e vari stili di gioco che potremo approcciare.