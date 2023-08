Warhaven, data di uscita annunciata con un trailer alla Gamescom 2023

Come ricorderete, abbiamo provato Warhaven qualche tempo fa grazie alla demo dello Steam Next Fest, trovando l'esperienza solida sul fronte della progressione ma un po' scivolosa e inconsistente negli impatti.

Il trailer della Gamescom 2023

Il trailer realizzato da Nexon per Warhaven in occasione della Gamescom 2023 è un video di stampo cinematografico, molto spettacolare, che prova a enfatizzare il fascino dell'ambientazione fantasy medievale in cui avremo modo di catapultarci per partecipare ai frenetici match PvP del gioco.

Nessun dubbio, insomma, sulla struttura di questo titolo free-to-play, mentre gli altri aspetti andranno verificati al lancio, che avverrà appunto il prossimo 21 settembre su PC.