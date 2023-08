Mortal Kombat 1: un gameplay trailer dalla Gamescom 2023 svela nuovi Kombattenti

Durante l'Opening Night Live della Gamescom 2023 è stato presentato un nuovo gameplay trailer di Mortal Kombat 1, che come era lecito aspettarsi ha portato un po' di sana ultraviolenza sul palco dello show condotto da Geoff Keighley.

Il video presenta nuova Kombattenti che faranno parte del roster del picchiaduro a partire dal lancio, ovvero il generale Shao Kahn e Sindel, di cui possiamo vedere un assaggio del loro violento stile di combattimento. Motaro invece si unirà ai ranghi dei personaggi Kameo.

Il filmato ovviamente non poteva non concludersi con una Fatality, come al solito super violenta e sanguinolenta come nella tradizione della serie picchiaduro di NetherRealm Studios.

Vi ricordiamo che Mortal Kombat 1 sarà disponibile a partire dal 19 settembre 2023 su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere il nostro provato della beta.

L'Opening Night Live è l'evento annuale di apertura della Gamescom, la più grande fiera videoludica europea che si svolge a Colonia, organizzato e condotto da Geoff Keighley. Per l'occasione vengono presentati nuovi giochi e tantissimi trailer e video gameplay dei titoli più attesi del momento.