Marvel Snap: nuovo trailer animato e versione PC nativa disponibile su Steam

Anche Marvel Snap si è mostrato nel corso dell'Opening Night Live della Gamescom 2023, presentato direttamente sul palco della serata condotta da Geoff Keighley con un nuovo e spettacolare trailer animato che ha annunciato anche la versione PC nativa disponibile su Steam.

A dire il vero, non è che la questione cambi molto la situazione vista finora: Marvel Snap è già disponibile da tempo su PC, ma la versione giocabile finora su PC è, di fatto, un'edizione mobile emulata attraverso Windows, mentre quella messa a disposizione adesso è appositamente sviluppata per tale piattaforma.

Questo dovrebbe comportare alcuni vantaggi in termini di performance e resa tecnica, anche se il gioco in questione non è ovviamente particolarmente esoso.

In ogni caso, Marvel Snap su PC è ora propriamente in versione PC e non la versione Android e iOS trasportata su Steam. Per il resto, il gioco resta sempre lo stesso, sostanzialmente: si tratta di un gioco di carte collezionatili con elementi RPG, incentrato sul vasto universo Marvel.