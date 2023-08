Marvel Snap, la versione PC è in arrivo: Second Dinner svela le novità che vuole introdurre

Secondo quanto indicato, la versione PC di Marvel Snap includerà le stesse caratteristiche della versione mobile del gioco, ma ovviamente sarà ottimizzata per un'esperienza widescreen. Si tratta però solo di uno degli elementi presentati dagli sviluppatori per il gioco di carte di Disney.

Second Dinner ha pubblicato una nuova roadmap dedicata ai contenuti in arrivo per Marvel Snap, evidenziando ciò che i giocatori possono aspettarsi per il gioco di carte collezionabili, oltre alle idee che stanno circolando nella fase concettuale. Una delle novità più importanti in arrivo è la versione PC di Marvel Snap .

Le novità di gioco per Marvel Snap

La roadmap di Marvel Snap

Tra le novità in arrivo vi sono anche dei miglioramenti legati al potenziamento delle carte: ci sarà il multi upgrade, che consente di scegliere il livello di qualità a cui passare in una sola volta, a patto di avere i crediti e i booster necessari per raggiungere quel livello. Ci sarà anche la possibilità di usare l'oro per migliorare le carte.

È in arrivo anche l'audio stagionale: ogni stagione avrà la sua musica per il menu. Anche la modalità Conquista sarà perfezionata, con l'aggiunta della possibilità di accelerare o saltare le animazioni e altri aggiornamenti dell'esperienza utente e dell'interfaccia. Inizierà poi la Fase 1 del matchmaking globale.

Più avanti arriveranno anche altre novità come il livello di prestigio, miglioramenti alla Spotlight Cache, emotes ed emoji delle carte collezionabili, mazzi intelligenti, negozio personalizzato, nuovi Infinity Split ed evoluzione della Ultimate Variant.

Infine vi sono alcune idee che sono puramente concettuali, come le gilde, varianti Mythic, il supporto del controller per PC, una nuova modalità di gioco e miglioramenti alle stagioni. Come già detto, non è stato fatto alcun lavoro di sviluppo o di progettazione per queste idee, quindi sempre ammesso che arrivino ci vorrà probabilmente molto tempo.

Ecco infine la nostra recensione di Marvel Snap.