Anche Marvel Snap bannato dagli Stati Uniti, probabilmente a causa di TikTok

"Ci dispiace, ma in questo momento Marvel Snap non è disponibile," esordisce il messaggio con cui questa mattina l'avvio del gioco ha salutato gli utenti USA. "Negli Stati Uniti è stata eseguita una legge che bandisce Marvel Snap. Sfortunatamente, ciò significa che per adesso non potete usare Marvel Snap. Siate comunque certi che stiamo lavorando per ripristinare i nostri servizi negli Stati Uniti. Rimanete sintonizzati!"

Il motivo del ban

Come mai anche Marvel Snap è stato coinvolto nel ban di TikTok? Per adesso non ci sono comunicazioni ufficiali in merito, ma il motivo dovrebbe essere il fatto che il governo degli Stati Uniti ha bandito tutte le applicazioni di Bytedance.

Il messaggio di ban di Marvel Snap

Marvel Snap è sviluppato e gestito da Nuverse, che appartiene appunto a Bytedance. Per lo stesso motivo è stata bannata anche l'applicazione Lemon8. Insomma, parlare di ban di TikTok a questo punto è riduttivo, perché a essere colpita è stata un'intera compagnia e tutti i suoi affari negli Stati Uniti.

Il ban di Bytedance nasce dall'approvazione del "Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Apps Act" da parte del presidente Joe Biden. Si tratta di una legge legata ai timori di spionaggio tramite social network da parte di potenze straniere, in particolare la Cina. Dopo la sentenza sfavorevole della Corte Suprema per la revisione del caso, la compagnia ha solo una possibilità di tornare operativa sul territorio: una proroga concessa da Donald Trump, il neo Presidente degli Stati Uniti, che riaprirebbe le trattative.