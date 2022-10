Marvel Snap, la recensione del gioco di carte con i supereroi della Casa delle Idee

Possiamo dire che mancava un gioco di carte collezionabili come Marvel Snap? Realizzato da Ben Brode, certamente non l'ultimo arrivato e anzi già game director nonché volto pubblico di Hearthstone, il progetto d'esordio di Second Dinner Studios ha debuttato in questi giorni su PC (ancora in accesso anticipato), iOS e Android nel tradizionale formato free-to-play.

Facendo proprio il classico motto "facile da imparare, difficile da padroneggiare", il titolo di Brode ci coinvolge in partite online uno-contro-uno caratterizzate da una gestione semplice ed efficace del mazzo, che potremo arricchire e valorizzare in vari modi grazie a un roster composto da oltre centocinquanta personaggi.

L'idea funziona? Ve lo raccontiamo nella recensione di Marvel Snap.