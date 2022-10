The Witcher: alcuni sceneggiatori della serie Netflix disprezzavano i giochi e i libri

Beau DeMayo, uno degli autori della serie Netflix di The Witcher, ha svelato che alcuni degli sceneggiatori dello show TV disprezzavano apertamente i libri e i videogiochi di The Witcher, cosa che ha avuto influssi negativi nella produzione.

DeMayo ha svelato questo retroscena in un'intervista incentrata su X-Men 97, la serie animata revival di quella degli anni 90, in lavorazione presso Marvel.

The Witcher, immagine della serie Netflix

Rispondendo alla domanda sui criteri che sono stati utilizzati per la costruzione del team per la produzione della nuova serie animata, l'autore ha spiegato che un elemento fondamentale doveva essere il fatto di essere veramente appassionati al soggetto, ovvero la serie originale degli anni 90.

"La mia regola generale è stata che si DOVEVA essere fan, nessun dubbio al riguardo", ha spiegato DeMayo sulla procedura per la selezione del personale addetto alla serie TV di X-Men, spiegando anche da dove provenisse parte di questa sicurezza: "Ho lavorato a uno show - The Witcher - nel quale alcuni degli autori non erano fan o addirittura disprezzavano apertamente i libri e i giochi, in certi casi anche deridendo il materiale originale di partenza", ha svelato l'autore.

"È la giusta ricetta per creare un disastro e abbassare il morale", ha riferito inoltre DeMayo, nonostante i risultati della serie Netflix di The Witcher siano stati comunque ottimi. Non per nulla, la Stagione 3 ha un periodo di uscita ufficiale nell'estate del 2023 e Netflix ha dato il via libera anche a un'altra serie, The Witcher Blood Origin, che fa da prequel a quella principale.