The Witcher, serie Netflix: la Stagione 3 ha un periodo di uscita ufficiale

La Stagione 3 della serie Netflix di The Witcher ha un periodo di uscita ufficiale, annunciato nel corso dell'evento TUDUM: sarà disponibile sulla piattaforma streaming nell'estate 2023.

Sappiamo che le riprese della Stagione 3 di The Witcher sono terminate, ma sappiamo anche che i lavori di post-produzione dello show richiedono diversi mesi, da qui una finestra di lancio non propriamente immediata per i nuovi episodi.

Tempo fa sono stati annunciati gli attori che si uniranno al cast della serie Netflix, e che segneranno dunque il debutto di nuovi e affascinanti personaggi creati dalla penna di Andrzej Sapkowski.

Nella Stagione 3 di The Witcher vedremo Ciri continuare il proprio allenamento grazie all'aiuto di Yennefer ma lontana dagli occhi di Geralt, subito dopo gli eventi che hanno segnato la conclusione della seconda stagione.

A proposito, avete letto la nostra recensione della seconda stagione di The Witcher?