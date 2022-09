Sword Art Online: il cosplay di Asuna di papfelcosplay è in stile alfheim

Sword Art Online ha proposto molti archi narrativi e uno di questi ha portato i personaggi nel regno di Alfheim. Asuna, personaggio centrale fin dal primo arco narrativo, ottiene uno stile unico in questo reame e ora papfelcosplay ci propone il proprio cosplay di Asuna proprio in stile Alfheim, con veste bianca e orecchie elfiche.

Il cosplay di Asuna realizzato da papfelcosplay è semplice negli obiettivi e anche per questo perfettamente realizzato. Il costume si rifa in modo fedele alla serie animata di Sword Art Online e non mancano anche piccoli dettagli sullo sfondo, i fiori, che rendono l'intera scena più armonica. Il risultato finale è certamente ottimo.

Se siete fan di Asuna e Sword Art Online, allora dovreste vedere il cosplay di Asuna in versione Alfheim di unico_cos non ha paura di bagnarsi. Continuiamo poi con il cosplay di Asuna di evelyn_cosplay si mostra in versione alfheim. Chiudiamo con il cosplay di Asuna in costume di tinechan è molto estivo.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Asuna realizzato da papfelcosplay? Il personaggio di Sword Art Online è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?