Sword Art Online: il cosplay di Asuna in costume di tinechan è molto estivo

Sword Art Online è uno dei grandi successi del mondo delle light novel e degli anime, con tante serie di diverso stile. Tra i personaggi preferiti del pubblico c'è per certo Asuna. Ora, tinechan ci propone il proprio cosplay di Asuna in versione estiva, con costume pronto per la spiaggia.

tinecha propone la versione estiva di Asuna ("Summer Asuna") con un costume bianco e rosso. Ovviamente non manca la parrucca con il tipico taglio di capelli del personaggio di Sword Art Online. Si tratta di un cosplay molto semplice, ma non per questo poco curato. Di certo è un cosplay perfetto per il periodo, visto il caldo!

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Asuna realizzato da tinechan? Il personaggio di Sword Art Online è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?