Assassin's Creed Valhalla: armature a tema Iron Man e Thanos scovate da un dataminer

Secondo le scoperte del dataminer AndyReloads, è possibile che Assassin's Creed Valhalla vedrà l'arrivo di nuove armature, precisamente dedicate ad alcune famose figure Marvel: Iron Man e Thanos.

Il dataminer, come potete vedere poco sotto, ha scovato nei codici di gioco un'armatura che ricorda molto quella di Iron Man, anche se reimmaginata in stile tecnologia Isu. Sarebbe anche possibile emettere un raggio dal petto, come quello del reattore di Tony Stark. La cover del video afferma "Stormtrooper" ma il video è poi dedicato a Iron Man.

Lo stesso dataminer aveva indicato a maggio che vi sarà anche un set di armature per Assassin's Creed Valhalla che permetterà di indossare due Guanti dell'Infinito, in stile Thanos.

Al momento della scrittura di questa notizia, Ubisoft non ha ancora confermato questi set per Assassin's Creed Valhalla. Ricordiamo che non è detto che quanto scoperto nei codici di gioco venga poi effettivamente utilizzato. Inoltre, è anche possibile che quanto per ora mostrato sia solo un lavoro in corso e che, alla fine, i contenuti siano ben diversi.

Non sarebbe comunque la prima volta che Ubisoft realizza una collaborazione tra Assassin's Creed e un marchio esterno alla saga. Ad esempio, con Assassin's Creed Origins erano stati creati degli equipaggiamenti e una cavalcatura ispirati a Final Fantasy 15.

Vi saranno una serie di annunci a tema Assassin's Creed il prossimo settembre, quindi è possibile che dovremo fino a tale momento per scoprire se Assassin's Creed Valhalla riceverà contenuti a tema Marvel o meno.