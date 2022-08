Il Signore degli Anelli: video fan-made in Unreal Engine 5 immagina un gioco next-gen

Enfant Terrible, famoso canale YouTube, propone un nuovo video in Unreal Engine 5 nel quale immagina una versione next-gen di un gioco dedicato al Signore degli Anelli. Potete vedere il filmato qui sopra.

Precisiamo che non si tratta di un gioco fan-made de Il Signore degli Anelli, ma solo di pochi ambienti e scene creati in Unreal Engine 5 che potrebbe al massimo service come concept per un vero e proprio gioco. Il filmato mostra alcuni scorci della Contea, l'Unico Anello tenuto in mano da Gollum così come Moira e Mordor. Vediamo anche gli edifici degli elfi e vari ambienti densi di alberi, cascate e montagne.

Il risultato è per certo notevole e solletica la fantasia dei fan de Il Signore degli Anelli. La speranza è che nei prossimi anni possa arrivare un gioco dagli alti valori produttivi dedicato proprio alla saga di Tolkien, che permetta di esplorare vari ambienti e rivivere le avventure della Compagnia dell'Anello.

Se vi interessano queste versioni fan-made di possibili giochi, ecco anche un video in Unreal Engine 5 immagina un remake di Bully per PC e console moderne.

Come non citare poi, rimanendo in casa Rockstar Games, il trailer fanmade immagina GTA 6 in Unreal Engine 5.