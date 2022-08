Tower of Fantasy: nuovo trailer mostra l'esplorazione in multiplayer

Hotta Game e Level Infinite hanno pubblicato un nuovo trailer di Tower of Fantasy, l'action RPG open world free-to-play che debutterà in occidente su PC e dispositivi mobile la prossima settimana.

Il filmato si concentra sul multiplayer di Tower of Fantasy, con lo stesso mondo di gioco che può essere condiviso da più giocatori contemporaneamente. Volendo quindi è possibile fare gruppo per affrontare un boss particolarmente coriaceo oppure semplicemente per esplorare le vaste lande del pianeta Aida in compagnia. Nel video vediamo anche una sorta di parco divertimenti, dove i giocatori possono svagarsi tra una missione e l'altra con varie attrazioni.

Tower of Fantasy è un action RPG free-to-play ambientato in un vasto mondo open world caratterizzato da un setting sci-fi e che strizza l'occhiolino agli amanti di anime e manga. Spesso viene associato a Genshin Impact, con cui condivide più di una caratteristica, ma rispetto al titolo Hoyoverse punta maggiormente sulle attività multiplayer e offre ai giocatori la possibilità di personalizzare a piacimento l'estetica del proprio personaggio.

Tower of Fantasy sarà disponibile a partire dall'11 agosto per PC, iOS e Android, con il preload che inizierà due giorni prima, il 9 agosto.