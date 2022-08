Warner Bros. per i film DC Comics ha un piano decennale come Marvel

Il CEO David Zaslav di Warner Bros. Discovery ha svelato che la compagnia ha grandi progetti per i film DC Comics, con un piano decennale simile a quello adottato da Marvel e Disney.

Ci sono stati molti dubbi sul futuro dei film DC dopo la cancellazione di quello su Batgirl, che era costato ben 90 milioni di dollari, nonostante le riprese fossero state completate.

Per questo motivo durante l'incontro con gli azionisti a Zaslav è stato chiesto in che modo Warner Bros. Discovery gestirà le pellicole DC attualmente in produzione e quelle future. Il CEO ha spiegato che la compagnia da questo punto di vista ha fatto fondamentalmente un "reset" e che seguirà un piano decennale che sarà simile a quello che Disney e Kevin Feige stanno adottando per i film Marvel.

"Abbiamo fatto un reset. Abbiamo ristrutturato il business su cui ci concentreremo, dove ci sarà un team con un piano decennale incentrato solo sulla DC", ha detto Zaslav. "È molto simile alla struttura che Alan Horn e Bob Iger hanno messo insieme in modo molto efficace con Kevin Feige e alla Disney".

Il CEO di Warner Bros. Discovery ha aggiunto che l'obiettivo è quello di costruire un business sostenibile nel lungo termine e forte tramite i film DC Comics e che la compagnia si concentrerà sulla qualità piuttosto che sulla quantità.

"Non pubblicheremo nessun film prima che sia pronto. Il focus sarà "come possiamo rendere ognuno di questi film, in generale, il migliore possibile?". La DC è qualcosa che possiamo migliorare, e ora ci siamo concentrati su di essa".

Il CEO della Warner Bros. Discovery ha citato i film già in lavorazione come Black Adam, Shazam e Flash è affermato che la compagnia ne è entusiasta. "Li abbiamo visti. Pensiamo che siano fantastici e pensiamo di poterli rendere ancora migliori", ha detto Zaslav.