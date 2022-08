Deviation Games ha iniziato il motion capture presso PlayStation Visual Arts Studio

Deviation Games ha rivelato tramite David Paladino di aver avviato la motion capture del suo gioco tripla A con Sony presso il Visual Arts Studio di PlayStation.

Deviation Games ha trascorso l'ultimo anno circa a creare il proprio team. Riguardo al gioco, sappiamo solo che sarebbe entrato in piena produzione quest'anno. Non si sa molto del loro videogame, se non che si tratta di un'IP AAA originale creata con Sony, quindi possiamo presumere che sia un'esclusiva PS5.

Secondo alcuni leak, questo gioco dovrebbe essere un FPS dagli alti valori produttivi che includerebbe anche elementi live service. Dovrebbe avere una componente single player, ma anche un'importante modalità multigiocatore. L'idea sarebbe di supportare il gioco per anni. I creatori del team sono Dave Anthony e Jason Blundell, che arrivano da Treyarch (ovvero uno degli studios di Call of Duty).

Sony sta sempre più puntando sui game as a service, soprattutto tramite nuovi team, quindi è credibile che questi rumor siano corretti. Dovremo però attendere conferme o smentite.