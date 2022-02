Il gioco PS5 di Deviation Games pare sia un grosso FPS, con elementi live service

Deviation Games sta lavorando da tempo a un progetto tripla A in esclusiva per PS5, in seguito all'annunciata collaborazione stretta con Sony da parte del nuovo team composto da ex Treyarch, e in base ad alcune voci di corridoio sembra che il gioco in questione sia un FPS di grosso calibro e con possibili elementi da live service.

In una serie di tweet, l'account Oops Leaks, gestito da un insider che a dire il vero non ha ancora un curriculum ben identificato, ha rilasciato una serie di informazioni sul misterioso gioco in questione, che prendiamo in considerazione soprattutto perché si tratta di dettagli piuttosto verosimili, considerando il contesto.



In base alla serie di leak, sembra che il gioco di Deviation Games sia un FPS "world class", ovvero particolarmente grande e importante, con una campagna single player a impostazione narrativa, ma anche con una forte componente multiplayer. Quest'ultima comprende varie modalità multiplayer ed è pianificata per ricevere supporto "per anni", configurandosi dunque come una sorta di live service.

La cosa non stupisce più di tanto se si pensa che i fondatori del team Deviation, Dave Anthony e Jason Blundell, provengono da Treyarch e la descrizione di un FPS di grosso calibro con campagna single player e un vasto multiplayer corrisponde chiaramente alle produzioni del loro curriculum ovvero a Call of Duty e simili.

L'idea che debba essere supportato per anni fa invece pensare a uno spostamento verso il live service in stile Destiny, anche se chiaramente è difficile fare dei paragoni con dettagli così vaghi, ma anche questo rientrerebbe nella volontà di Sony di pubblicare 10 giochi live service nei prossimi anni su PS5.

L'ambientazione non è ancora nota, ma le prime informazioni dovrebbero arrivare entro il 2022 o l'inizio del 2023, mentre l'uscita sarebbe prevista per il 2024. Ricordiamo che PlayStation e Deviation Games hanno annunciato il loro accordo l'estate scorsa ma l'esclusiva PS5 dovrebbe entrare in produzione solo nel 2022.