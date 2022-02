Sony Santa Monica su un nuovo gioco di grandi dimensioni, il team di God of War assume

Sony Santa Monica, lo studio interno di PlayStation Studios reso famoso dalla serie God of War, sta attualmente lavorando a un nuovo gioco di grandi dimensioni, in base a quanto emerge da una nuova campagna di assunzioni avviata dal team.

Non è una cosa nuova, visto che sappiamo da tempo che il team sta lavorando anche a un altro progetto oltre a God of War Ragnarok, ma si tratta di un'ulteriore conferma che si può considerare ufficiale, provenendo dal team stesso. In particolare, l'informazione viene ribadita all'interno di un annuncio di ricerca per un nuovo art director da inserire in Santa Monica e impiegare proprio su questo nuovo progetto misterioso.

Sony Santa Monica: l'annuncio di ricerca per un nuovo Art Director

L'Art Director in questione non dovrebbe infatti lavorare a God of War Ragnarok ma a qualcosa di nuovo, visto che si cita un "un gioco non annunciato", che rappresenta "un nuovo viaggio" in un "nuovo progetto di ampia scala". Ovviamente la descrizione si mantiene estremamente sul vago, come sempre accade in questi casi, ma sembra piuttosto chiaro che si tratti di qualcosa di inedito, forse una nuova proprietà intellettuale.

Potrebbe essere proprio il nuovo gioco diretto da Cory Barlog, il principale responsabile del rilancio di God of War con il capitolo del 2018 ma che, come sappiamo, non sta dirigendo God of War Ragnarok, avendo lasciato le redini dello sviluppo a Eric Williams, per lavorare proprio a "qualcosa di nuovo". Attendiamo dunque di saperne di più.