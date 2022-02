Batman Arkham Collection potrebbe arrivare su Nintendo Switch, secondo un rivenditore

Batman: Arkham Collection potrebbe essere in arrivo su Nintendo Switch, non sappiamo ancora in che forma, ma con il prodotto già registrato sui listini del rivenditore francese WTT, con uscita prevista per il 31 agosto 2022 ma probabilmente ancora un placeholder in attesa di informazioni ufficiali.

Non si tratta chiaramente di un'informazione verificata, ma quello che ci fa prendere in considerazione la questione è che WTT e i suoi listini dei prodotti svelarono in anticipo e in maniera piuttosto precisa anche l'arrivo di The Witcher 3: Wild Hunt e Assassin's Creed: The Ezio Collection su Nintendo Switch in tempi non sospetti, cosa che rende quantomeno verosimile l'informazione.

Batman: Arkham Collection, un'immagine della raccolta

Al momento, Batman Arkham Collection non è stato ancora annunciato da Warner Bros. per Nintendo Switch, ma ci sono buone possibilità che il gioco possa arrivare, in qualche modo. Uscito nel 2018 su PS4, Xbox One e PC, si tratta di una raccolta della trilogia originale di Rocksteady con Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City e Batman: Arkham Knight e rispettivi DLC inclusi.

Tecnicamente, visti i precedenti, non dovrebbe essere impossibile una trasposizione dei titoli in questione su Nintendo Switch, cosa che non ci fa escludere a priori la possibilità che il prodotto esista davvero. Peraltro, un lancio quest'anno potrebbe sfruttare il traino dell'uscita al cinema del nuovo film The Batman con Robert Pattinson.