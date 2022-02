SOCOM tornerà su PS5, secondo il giornalista Colin Moriarty

SOCOM è una delle proprietà intellettuali di Sony rimaste sopite per molto tempo a questo punto, ma secondo Colin Moriarty tornerà, verosimilmente con un nuovo capitolo su PS5, all'interno dei numerosi progetti attualmente in corso presso i team PlayStation Studios e collaboratori.

Non ci sono molti dettagli al riguardo, ma la questione è emersa all'interno del canale Discord chiamato Sacred Symbols, discutendo delle possibili serie da recuperare da parte di Sony: "Resistance e Motorstorm sono le uniche proprietà intellettuali che potrebbero tornare da quell'epoca", ha scritto Moriarty, sostenendo che molte altre sono praticamente cancellate come Lair, Haze e Folklore.

Rispondendo a chi chiedeva di SOCOM ha però aggiunto, con una certa sicurezza: "SOCOM tornerà".

SOCOM: Force Speciali, un'immagine del gioco

Dunque mentre il ritorno di Resistance e Motorsport sembra sia solo supposto, su SOCOM l'ex-IGN sembra essere molto sicuro, cosa che potrebbe indicare una sua conoscenza diretta sulla questione.

Non è la prima volta che si parla del titolo in questione di recente: lo scorso aprile l'autore di Days Gone e Syphon Filter sosteneva di sperare nel ritorno della serie e il marchio in questione è stato recentemente rinnovato da Sony, in quella che potrebbe essere comunque una normale manovra cautelativa.

D'altra parte, è chiaro come Sony abbia intenzione di diversificare il catalogo con PS5, concentrandosi anche su quei generi che hanno ricevuto meno attenzione negli ultimi anni da parte delle produzioni first party, proprio come gli sparatutto più o meno tattici. SOCOM potrebbe dunque rientrare in questa nuova tendenza e un suo rilancio sembra verosimile.