SOCOM su PS5? L'autore di Days Gone e Syphon Filter spera nel ritorno della serie

Sarebbe fantastico vedere il ritorno di SOCOM con un nuovo episodio su PS5: ne è convinto l'autore di Days Gone e Syphon Filter, John Garvin, che ne ha parlato in un'intervista con David Jaffe.

Si tratta della stessa occasione in cui Garvin ha detto che se amate un gioco dovete comprarlo a prezzo pieno e che Metacritic conta più delle vendite per Sony, riferendosi in entrambi i casi al destino di Days Gone.

"SOCOM ha avuto un successo straordinario quando è uscito, era stato capace di superare le vendite di Syphon Filter di due a uno, se non ricordo male", ha raccontato Garvin.

"Era davvero qualcosa di enorme. Quando il creatore della serie, Seth Luisi, ha coordinato quel team per introdurre le innovazioni con i comandi vocali via headset, ho pensato che una versione a base narrativa di quell'esperienza sarebbe stata fantastica."

"A mio avviso è questo il modo di competere con Call of Duty: non includi una grossa modalità multiplayer, perché loro hanno già coperto quell'esigenza. Tuttavia dal punto di vista narrativo il franchise Activision non è il massimo, dal mio punto di vista."

"Dunque mi piacerebbe vedere uno sparatutto di questo tipo basato su di un'esperienza individuale, perché ci sono ad esempio degli ottimi film che hanno utilizzato quel tipo di approccio molto bene, ad esempio Cherry."

"Credo ci sia una storia che è possibile raccontare su di un soldato che va a combattere in Afghanistan, che ha una moglie e dei figli. Non saprei, ma di certo esiste un grande potenziale narrativo e un episodio di SOCOM del genere potrebbe essere davvero interessante."