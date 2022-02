Triangle Strategy: dove Final Fantasy Tactics incontra Il Trono di Spade

Intrighi di corte, tradimenti, scontri senza esclusione di colpi. Sono questi gli ingredienti alla base di Triangle Strategy, un gioco di ruolo strategico che non nasconde le sue somiglianze con Fire Emblem e Final Fantasy Tactics, inserite in un contesto narrativo dove non mancano macchinazioni degne de Il trono di Spade. In un anno che vedrà l'arrivo di Kirby e la Terra Perduta, Mario + Rabbids: Sparks of Hope e, soprattutto, il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il catalogo di esclusive di Nintendo Switch può contare anche su questa interessante produzione di Square Enix, che per qualcuno potrebbe rivelarsi persino più appetitosa delle altre appena citate. Seguiteci, vi spieghiamo cosa rende Triangle Strategy così speciale.

Non chiamatelo Octopath Traveler La veste grafica di Tringle Strategy ricorda quella di Octopath Traveler Non fatevi trarre in inganno dalla peculiare veste grafica 2D-HD: a sviluppare Triangle Strategy non è Acquire, cioè il team di Octopath Traveler, ma ArtDink. La somiglianza è però tutt'altro che casuale, visto che al timone del progetto ci sono gli stessi produttori, ovvero Tomoya Asano e Masashi Takahashi. Tant'è che nelle fasi preliminari dello sviluppo, Project Triangle Strategy avrebbe dovuto essere un JRPG di stampo classico. Lo stesso Asano ha però deciso in corsa di cambiare direzione, per realizzare un'opera decisamente più matura sotto il profilo del gameplay e della narrativa. Lo abbiamo visto in azione con una demo pubblicata su Nintendo eShop e c'è da dire che già in quelle fasi ci aveva colpito in positivo. Triangle Strategy è quindi diventato un JRPG strategico vecchia scuola, in cui la velocità delle singole unità determina l'ordine dei turni e il sistema di movimento e di azione ricalca quelli già visti in giochi come Fire Emblem: Three Houses. Una volta giunto il turno di un personaggio, potremo muoverlo nel suo spazio d'azione individuale e quindi attaccare i nemici da vicino o da lontano, a seconda dell'arma impugnata o dell'abilità scelta. Le varie unità si distinguono proprio in virtù delle loro competenze, in maniera che richiama quanto accadeva già in un classico come Final Fantasy Tactics: resistenti combattenti da mischia, fragili maghi con incantesimi devastanti, guaritori e altri personaggi di supporto. Conoscere le peculiarità di ognuno di loro è fondamentale, mentre alcuni meccanismi di posizionamento permettono di elaborare attacchi a catena. In più alcune tecniche speciali spostano le unità che le eseguono o quelle che subiscono l'attacco, e certi incantesimi possono cambiare le proprietà del campo di battaglia.

Storia di intrighi La storia di Triangle Strategy promette di essere davvero intricata Le vicende si svolgono in una terra lontana, chiamata Nortelia, in cui coesistono principalmente tre nazioni. Il regno di Glenbrook, che vive del commercio navale; il granducato di Aesglast con le sue miniere di ferro; e infine, il sacro impero di Sabulos, che controlla il sale nel deserto. Tre forze che hanno lottato a lungo per il possesso di queste risorse, ma alla fine della cosiddetta Guerra del Sale e del Ferro avevano siglato una tregua, puntualmente infranta dal nuovo comandante di Aesglast, Gustaldov, all'inizio del gioco. Da qui si dipana una trama che stupisce per la sua maturità: complice anche una scelta lessicale sopraffina della localizzazione italiana, già la demo ha messo in mostra dialoghi avvincenti che trasmettono in pochi secondi la gravità della situazione. Se non bastasse tutto prende subito una piega oscura e realistica, con assassinii ed esecuzioni brutali quanto quelli visti nel primo capitolo di Game of Thrones. Gli intrighi di corte sono all'ordine del giorno e siamo certi che non mancheranno colpi di scena inaspettati. Gli scontri appaiono memorabili per la sapiente fusione di pochi pixel e qualche bell'effetto particellare, mentre una meccanica promette di essere davvero unica.

Le scelte Le scelte cambieranno le carte sulla bilancia di Triangle Strategy Una delle più importanti caratteristiche di Triangle Strategy è infatti il meccanismo delle scelte. In questi intricati eventi vestiremo i panni di Serenoa di Wolfhort e dovremo prendere difficili decisioni morali in più di un'occasione. Alcune, però, richiederanno un maggior investimento di tempo: in questi casi, infatti, dovremo gironzolare per il villaggio e parlare con gli abitanti per conoscere le loro opinioni. L'obiettivo è sbloccare un maggior numero di opzioni nel momento in cui dovremo conversare coi nostri compagni: la risposta giusta potrebbe convincerli a cambiare posizione riguardo alla decisione che la comunità dovrà prendere e ogni contributo finirà letteralmente sul piatto di una bilancia, con il risultato che determinerà lo svolgimento della storia. Una caratteristica che avrà un'influenza importante sulla longevità, che secondo il producer Tomoya Asano arriverà a circa 50 ore. Più ovviamente le eventuali partite extra garantite dai finali multipli.