WorldBox - God Simulator, la recensione potente quanto una divinità

Inizialmente il titolo è stato pubblicato su smartphone, ma da poco tempo è disponibile anche su PC via Steam: il tutto rigorosamente in accesso anticipato, anche se - in virtù dei contenuti presenti e di sbavature pressoché assenti - sembra già bello che completo. Dopo aver speso diverso tempo tra le possibilità creatrici e distruttrici di quello che a tutti gli effetti è considerabile un delizioso sandbox fuori di testa, vi lasciamo quindi alla recensione di WorldBox - God Simulator .

Gameplay: giocare a fare dio

Ecco il mondo iniziale, al primo avvio di WorldBox - God Simulator

In prodotti come WorldBox - God Simulator (ma in verità dovrebbe valere per tutti i videogiochi, non solo per i sandbox) il gameplay rappresenta il cuore dell'esperienza. Questo concetto è probabilmente così ovvio agli sviluppatori, che non si sono ingegnati chissà quanto nell'offrire la propria offerta ai nuovi arrivati. Al momento dell'avvio, WorldBox - God Simulator carica un nuovo mondo, casualmente, e ce lo consegna: niente spiegazioni, niente tutorial, solo le barre degli strumenti da utilizzare, collocate nella parte inferiore dello schermo.

Un tutorial veramente esiste, ma è nascosto da qualche parte tra le impostazioni: comunque, si limita a ricordare l'ovvio. Ovvero spiega che il compito del nuovo arrivato è quello di essere dio, e un dio può fare letteralmente tutto ciò che vuole. Nello specifico, si tratta di osservare da vicino il mondo, modificandolo come desidera: a livello geografico-ambientale, introducendo o eliminando vari tipi di civiltà, sempre secondo le ricche e curiose opzioni proposte dall'editor. Il gameplay, insomma, consiste appunto nel giocare a fare dio, secondo potenzialità a prima vista infinite.

Benché convincente, infatti, l'esperienza di WorldBox - God Simulator incontra il proprio limite naturale in questo stato di cose: cioè nella proposta della massima libertà svincolata da qualsivoglia obiettivo (a parte gli obiettivi di Steam, ma quelli sono un'altra cosa). Semplificando: non esiste una trama, un contesto, uno scopo da raggiungere. Si può creare tutto come distruggere tutto, e lo svago consiste in questo: in questo, e nell'osservare tutte le possibili combinazioni tra gli oggetti di gioco e gli esseri viventi presenti. Va detto anche che le azioni di questi ultimi, arrivati a un certo punto, si fanno limitate: una civiltà cresce fino a un dato grado di sviluppo, poi o se ne sta in pace così com'è o dichiara guerra a quella vicina. Qualsiasi partita terminerà quindi con il giocatore stesso che, annoiato e desideroso di ricominciare da capo, distruggerà tutto e tutti con i suoi poteri divini.