Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente verso il record di vendite come remake

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono in corsa per diventare i remake di maggior successo nella serie Pokémon, e trattandosi di una categoria in cui si trovano dei million seller stellari si tratta di risultati di grosso calibro per i giochi Game Freak in questione.

Come abbiamo visto anche nella classifica dei giochi più venduti in assoluto su Nintendo Switch aggiornata al 2021, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente si sono piazzati già al nono posto con 13,97 milioni di copie vendute, cosa che rappresenta un risultato straordinario considerando che i giochi sono usciti solo a novembre inoltrato, avendo dunque raggiunto tale risultato in poco più di un mese.

Il solito webmaster del portale Serebii, concentrato da anni sulle questioni relative ai Pokémon, ha messo in prospettiva il dato evidenziando come Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente siano i remake venduti più velocemente nella serie in questione: facendo dei paragoni, Let's Go Pikachu e Eevee avevano venduto 10 milioni nel primo mese e mezzo, mentre Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha raggiunsero 9,94 milioni di unità nel medesimo intervallo di tempo.

In totale, Rubino Omega e Zaffiro Alpha hanno poi raggiunto 14,46 milioni di copie vendute, posizionandosi come i remake più venduti nella serie Pokémon, seguiti da vicino da Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee a 14,33 milioni, che potrebbero superare i precedenti. Ma in una posizione nettamente migliore si trovano Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, che hanno venduto molto di più nel primo mese e mezzo e hanno ampie possibilità di incrementare velocemente il totale di copie vendute visto che si trovano ancora in una posizione di rilievo sul mercato.