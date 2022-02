Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin a oltre 1,5 milioni di copie vendute finora

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin ha superato 1,5 milioni di copie vendute nel mondo dal suo lancio, avvenuto nell'estate 2021, fino ad oggi, e sebbene non sia uno dei risultati più impressionanti fatti registrare da Capcom, è a suo modo un record per quanto riguarda la sotto-serie spin-off di Monster Hunter.

La serie Monster Hunter Stories è una digressione più improntata sulla narrazione e l'action RPG di Capcom, che presenta peraltro un sistema di combattimento completamente stravolto con l'introduzione dei turni. Per questi motivi, è sempre stata una serie molto più di nicchia rispetto al Monter Hunter standard, in grado di raggiungere risultati molto diversi da quelli dei capitoli principali.



Mentre Monster Hunter Rise ha raggiunto gli otto milioni di copie vendute, dunque, il traguardo tagliato da Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin può sembrare quasi dimesso, ma è in verità un successo notevole se paragonato anche al primo capitolo di questa sotto-serie, dimostrando una notevole progressione dei risultati.

Questo depone ovviamente a favore di una continuazione di Monster Hunter Stories, che potrebbe facilmente avere un terzo capitolo, a questo punto. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla recensione di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.